США та Ізраїль планували атакувати Іран на тиждень раніше: Axios дізналося, що завадило

Сполучені Штати та Ізраїль спочатку планували атакувати Іран на тиждень раніше, проте удар відклали з оперативних і розвідувальних причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами джерел, після того, як другий раунд переговорів США та Ірану 17 лютого закінчився без прогресу, американські та ізраїльські військові планувальники почали готуватися до нанесення удару вже в суботу, 21 лютого.

Однак дозвіл так і не було отримано. Чиновники США та Ізраїлю пояснили, що однією з головних причин була погана погода в регіоні.

Другий ізраїльський чиновник пояснив, що здебільшого затримка була спричинена діями США і пов'язана з необхідністю поліпшення координації з Армією оборони Ізраїлю.

"Останні два тижні були дуже напруженими, з постійними коливаннями", - сказав інший чиновник адміністрації Трампа.

Також Axios додало, що за словами одного з джерел, проблема з погодою найбільше хвилювала ізраїльтян.

Чи були переговори вивертом

Затримка удару створила можливо для ще одного раунду переговорів, який був запланований у Женеві на четвер, 26 лютого. Але думки щодо того, навіщо насправді потрібна була ця зустріч, розходяться.

Один ізраїльський чиновник заявив, що переговори в Женеві були покликані дати час до настання нової дати удару, щоб Іран продовжував вірити, що дипломатія, як і раніше, є основним шляхом дій президента США Дональда Трампа.

Другий чиновник Ізраїлю каже, що нова дата удару була призначена з тактичних і оперативних міркувань, і переговори були справжніми. Тобто, якби Трамп побачив серйозний прогрес у Женеві, то міг би знову відкласти удар.

Своєю чергою два американські чиновники спростували твердження про те, що женевські переговори були вивертом.

Коли ранкове засідання в четвер закінчилося, спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернулися з остаточною пропозицією від Америки.

У цю угоду входила вимога про введення 10-річного мораторію на збагачення іранського урану, за яким послідує створення "символічних потужностей зі збагачення". США також запропонували постачати Ірану безкоштовне ядерне паливо для задоволення цивільних потреб Тегерана.

Інший чиновник США каже, що команда Трампа "дуже чітко" заявляла про намір застосувати військову силу, якщо Іран не укладе угоду.

У підсумку іранці відхилили пропозицію. Цю інформацію Кушнер і Віткофф доповіли Трампу, який потім запустив процес війни. Джерела кажуть, що Тегеран міг цьому всьому запобігти, якби вів переговори "сумлінно". Але Іран вирішив цього не робити.

Як планувалася операція з ліквідації вищого керівництва

Високопоставлений ізраїльський чиновник розповів, що перший удар США та Ізраїлю був спрямований на верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, його синів, а також на кілька зборів високопоставлених іранських чиновників, зокрема й на ті, які проводяться щосуботи.

Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив, що було заплановано дві окремі зустрічі, обидві з яких присвячені потенційним заходам реагування на хвилю протестів, що охопила Іран.

Протягом тижня між початковою та оновленою датами удару ізраїльські та американські співробітники розвідки все більше побоювалися, що Хаменеї перебереться зі своєї резиденції до підземного бункера.

Водночас очікувалося, що інші заходи, які зрештою стали метою нападу, - теж відбудуться на поверхні землі.

"США та Ізраїль хотіли дати зрозуміти, що ніякого швидкого удару не планується, щоб Хаменеї та інші почувалися в безпеці", - стверджує один зі співробітників ізраїльської розвідки.

Чиновник з адміністрації Трампа додав, що він був здивований тим, що Хаменеї не ховається під землею.