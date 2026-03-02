У МЗС зробили важливе попередження для українців в ОАЕ та Бахрейні

На тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС звернулося до українців, які перебувають в ОАЄ та Королівстві Бахрейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах у Facebook .

У повідомленні наголошується, що всі українці, які наразі перебувають у цих країнах, повинні заповнити інформаційно-облікову форму.

Вона є основним засобом зв’язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.

"Телефонні лінії Посольства та Консульства наразі перевантажені, тому просимо поставитись із розумінням та заповнити цю форму у разі виникнення питань щодо тимчасового перебування на території ОАЕ та Бахрейну", - йдеться у заяві.

Посольство закликає громадян регулярно слідкувати за оновленнями щодо поточної безпекової ситуації та рекомендацій на офіційному сайті та сторінках у Facebook та Instagram.

Також у МЗС додали лінк на форму: https://forms.gle/rcenuXH8UGxaR5Cu6.