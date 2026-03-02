У МЗС зробили важливе попередження для українців в ОАЕ та Бахрейні
На тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС звернулося до українців, які перебувають в ОАЄ та Королівстві Бахрейн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах у Facebook.
Читайте також: Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран
У повідомленні наголошується, що всі українці, які наразі перебувають у цих країнах, повинні заповнити інформаційно-облікову форму.
Вона є основним засобом зв’язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ та Консульством України в Дубаї.
"Телефонні лінії Посольства та Консульства наразі перевантажені, тому просимо поставитись із розумінням та заповнити цю форму у разі виникнення питань щодо тимчасового перебування на території ОАЕ та Бахрейну", - йдеться у заяві.
Посольство закликає громадян регулярно слідкувати за оновленнями щодо поточної безпекової ситуації та рекомендацій на офіційному сайті та сторінках у Facebook та Instagram.
Також у МЗС додали лінк на форму: https://forms.gle/rcenuXH8UGxaR5Cu6.
Конфлікт на Близькому Сході
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану.
За даними ЗМІ, американський президент Дональд Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було вбито верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Видання Axios пише, що Сполучені Штати та Ізраїль спочатку планували атакувати Іран на тиждень раніше, проте удар відклали з оперативних і розвідувальних причин.
У відповідь Тегеран розпочав масовану атаку із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по території Ізраїлю, а також по американських військових об’єктах і територіях держав-союзників США на Близькому Сході, зокрема Катару, Бахрейну, Кувейту та Об’єднаних Арабських Еміратів.