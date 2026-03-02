ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В МИД сделали важное предупреждение для украинцев в ОАЭ и Бахрейне

Понедельник 02 марта 2026 14:07
UA EN RU
В МИД сделали важное предупреждение для украинцев в ОАЭ и Бахрейне Фото: в МИД сделали важное предупреждение для украинцев в ОАЭ и Бахрейне (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На фоне обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД обратилось к украинцам, которые находятся в ОАЭ и Королевстве Бахрейн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах в Facebook.

Читайте также: Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран

В сообщении отмечается, что все украинцы, которые сейчас находятся в этих странах, должны заполнить информационно-учетную форму.

Она является основным средством связи с консульским отделом Посольства Украины в ОАЭ и Консульством Украины в Дубае.

"Телефонные линии Посольства и Консульства сейчас перегружены, поэтому просим отнестись с пониманием и заполнить эту форму в случае возникновения вопросов относительно временного пребывания на территории ОАЭ и Бахрейна", - говорится в заявлении.

Посольство призывает граждан регулярно следить за обновлениями по текущей ситуации с безопасностью и рекомендаций на официальном сайте и страницах в Facebook и Instagram.

Также в МИД добавили ссылку на форму: https://forms.gle/rcenuXH8UGxaR5Cu6.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля Израиль вместе с США начали военную операцию против Ирана.

По данным СМИ, американский президент Дональд Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Издание Axios пишет, что Соединенные Штаты и Израиль изначально планировали атаковать Иран на неделю раньше, однако удар отложили по оперативным и разведывательным причинам.

В ответ Тегеран начал массированную атаку с применением баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля, а также по американским военным объектам и территориям государств-союзников США на Ближнем Востоке, в частности Катара, Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты Украина Иран Бахрейн
Новости
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Трамп призвал войска Ирана сложить оружие
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой