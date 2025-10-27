ua en ru
Сибіга підтвердив, що Віткоффа запросили в Україну

Понеділок 27 жовтня 2025 13:44
Сибіга підтвердив, що Віткоффа запросили в Україну Фото: Стів Віткофф, спецпредставник президента США (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному брифінгу з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною.

"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", - повідомив Сибіга.

Він додав, що для "американських союзників не потрібно додаткового запрошення, бо воно завжди залишається відкритим".

Що передувало

Нагадаємо, 29 серпня українська делегація провела зустріч у Нью-Йорку зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Під час перемовин йому запропонували найближчим часом відвідати Україну.

Як розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, вони обговорювали просування реальної дипломатії для завершення війни РФ проти України, а також забезпечення всіх домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Раніше Віткофф неодноразово відвідував Росію, зокрема у серпні цього року, коли зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Цей візит став уже п’ятим від часу повернення Дональда Трампа до Білого дому.

У жовтні президент США Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф, коли їхав на переговори до Путіна, мало знав про Росію, самого Путіна і політику загалом. І зустріч між ними замість запланованих 20 хвилин тривала аж 5 годин.

Більше про роль спецпредставника Віткоффа у врегулюванні війни в Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

