ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В МИД сделали новое заявление по визиту посланников Трампа в Украину

14:12 08.04.2026 Ср
2 мин
Сейчас открылось "окно возможностей"
aimg Ирина Глухова
В МИД сделали новое заявление по визиту посланников Трампа в Украину Фото: Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Getty Images)

Приглашение американской делегации в Украину - остается в силе. Речь идет о спецпредставителе президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого во время брифинга.

По словам спикера, сейчас открылось "окно возможностей", чтобы сделать документ о гарантиях безопасности для Украины сильнее. Он отметил, что на это также влияет развитие событий на Ближнем Востоке.

"Приглашение (американской делегации в Украину. - ред.) это в силе, и мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность. По состоянию на сейчас идет работа между украинской и американской командами над усилением документа о гарантиях безопасности", - заявил Тихий.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже неоднократно посещали Россию, где проводили переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, однако в Украине они еще не были. В случае приезда это станет их первым визитом в Киев.

Впервые о приглашении Уиткоффа сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в октябре прошлого года.

Тогда он отметил, что украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину, и соответствующее приглашение получил и Уиткофф.

В апреле 2026 года президент Владимир Зеленский также заявлял, что приглашал американских переговорщиков в Киев, однако конкретные сроки не уточнял.

По его словам, визит в Украину может предшествовать следующей поездке американской делегации в Москву.

Со своей стороны в Офисе президента ожидают, что посланцы Дональда Трампа могут прибыть в Киев уже в этом месяце, вероятно после Пасхи.

В то же время со стороны США официального подтверждения такого визита пока нет. По словам американского чиновника, этот вопрос еще обсуждается, окончательное решение пока не принято.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
МИД Украины Соединенные Штаты Америки Украина Джаред Кушнер Мирные переговоры Стив Уиткофф Война в Украине
