В МИД сделали новое заявление по визиту посланников Трампа в Украину

Приглашение американской делегации в Украину - остается в силе. Речь идет о спецпредставителе президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого во время брифинга.

"Приглашение (американской делегации в Украину. - ред.) это в силе, и мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность. По состоянию на сейчас идет работа между украинской и американской командами над усилением документа о гарантиях безопасности", - заявил Тихий.

По словам спикера, сейчас открылось "окно возможностей", чтобы сделать документ о гарантиях безопасности для Украины сильнее. Он отметил, что на это также влияет развитие событий на Ближнем Востоке.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже неоднократно посещали Россию, где проводили переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, однако в Украине они еще не были. В случае приезда это станет их первым визитом в Киев.

Впервые о приглашении Уиткоффа сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в октябре прошлого года.

Тогда он отметил, что украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину, и соответствующее приглашение получил и Уиткофф.

В апреле 2026 года президент Владимир Зеленский также заявлял, что приглашал американских переговорщиков в Киев, однако конкретные сроки не уточнял.

По его словам, визит в Украину может предшествовать следующей поездке американской делегации в Москву.

Со своей стороны в Офисе президента ожидают, что посланцы Дональда Трампа могут прибыть в Киев уже в этом месяце, вероятно после Пасхи.

В то же время со стороны США официального подтверждения такого визита пока нет. По словам американского чиновника, этот вопрос еще обсуждается, окончательное решение пока не принято.