МЗС про заміну послів: буде 20 указів про звільнення та призначення

"Ви знаєте, що ми завжди дуже обережно коментуємо кадрові питання. Деякі з них з огляду на важливість країн виходять в публічну площину. Так як, наприклад, з послом України в США Оксаною Маркаровою, з її потенційною заміною. Уже це і міністр підтвердив, і президент прокоментував вчора", - сказав Тихий.

За його словами, термін середнього перебування послів України на посаді - близько 4 років.

"Це теж такий звичний термін ротації в системі. Буває більше, буває менше. Але приблизно 4 роки. В Оксани Маркарової якраз цей термін зараз добігає кінця. Тому цілком природна логічна історія, що готується заміна. Одну з кандидатур президент вчора називав. Дипломатично заміна посла - це завжди довгий процес, бо новий посол - це агреман", - пояснив речник.

Він зазначив, що запит іноземній стороні на прийом кандидатури, відповідь на агреман, проходження всіх процедур - це достатньо тривалий процес, який може тривати й місяць.

"Тому ми розуміємо суспільну увагу до цього, але також розуміємо, що є певні дипломатичні процедури, які тривають. Міністр казав, що буде близько 20 указів президента. Указ може бути про звільнення, може бути про призначення, тобто йдеться про загалом близько 20 рішень про повернення, направлення людей послами", - додав Тихий.

За його словами, більшість цих указів будуть відомі в контексті наради послів, яка відбудеться 21 липня.

"І зазвичай під ці наради послів, коли з'їжджаються всі керівники закордонно-дипломатичних установ до столиці, під них власне ухвалюється низка цих рішень, а низка рішень за підсумками цієї наради та спілкування президента зокрема з послами", - пояснив речник.