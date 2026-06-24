МЗС закликало світ бути пильним через "навчання" Білорусі біля кордонів НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в X .

За словами Сибіги, з 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району скликає приблизно 2000 призовників та облаштовує попередні пункти збору. Офіційно Мінськ кваліфікує це як звичайну перевірку даних.

"Ці дії слугують тактикою залякування сусідніх держав", – заявив міністр.

Шантаж в інтересах Кремля

Сибіга підкреслив, що Мінськ посилює військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО, і ця стратегія відповідає інтересам Кремля.

"Це політичний шантаж, який прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва щодо миру", – зазначив очільник МЗС.

Україна продовжує стежити за діяльністю Білорусі, повторює застереження Мінську щодо участі в російській агресії та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на режим Лукашенка.