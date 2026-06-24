МЗС закликало світ бути пильним через "навчання" Білорусі біля кордонів НАТО
Білорусь проводить мобілізаційні навчання у Гродненській області поблизу кордонів НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в X.
За словами Сибіги, з 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району скликає приблизно 2000 призовників та облаштовує попередні пункти збору. Офіційно Мінськ кваліфікує це як звичайну перевірку даних.
"Ці дії слугують тактикою залякування сусідніх держав", – заявив міністр.
Шантаж в інтересах Кремля
Сибіга підкреслив, що Мінськ посилює військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО, і ця стратегія відповідає інтересам Кремля.
"Це політичний шантаж, який прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва щодо миру", – зазначив очільник МЗС.
Україна продовжує стежити за діяльністю Білорусі, повторює застереження Мінську щодо участі в російській агресії та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на режим Лукашенка.
Нагадаємо, у травні Білорусь разом з РФ провела ядерні навчання, які Кремль назвав "сигналом для НАТО". МЗС України заявило, що розміщення тактичної ядерної зброї біля кордонів НАТО фактично змінює архітектуру безпеки регіону.
За даними ДПСУ, наразі Росія не має достатніх сил для наступу з боку Білорусі, однак тисне на Мінськ, щоб залучити білоруські підрозділи.