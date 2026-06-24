МИД призвал мир быть бдительным из-за "учений" Беларуси у границ НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги в X.

По словам Сибиги, с 20 июня по 2 июля военный комиссариат Ошмянского района созывает около 2000 призывников и обустраивает предыдущие пункты сбора. Официально Минск квалифицирует это как обычную проверку данных.

"Эти действия служат тактикой устрашения соседних государств", – заявил министр.

Шантаж в интересах Кремля

Сибига подчеркнул, что Минск усиливает военное присутствие вблизи границ Украины и стран НАТО, и эта стратегия отвечает интересам Кремля.

"Это политический шантаж, прямо противоречащий публичным заявлениям белорусского руководства относительно мира", - отметил глава МИД.

Украина продолжает следить за деятельностью Беларуси, повторяет оговорки Минска об участии в российской агрессии и призывает международное сообщество усилить давление на режим Лукашенко.