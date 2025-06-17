МЗС вимагає від світу рішуче засудити останню масовану атаку РФ на Україну

Міністерство закордонних справ вимагає від світової спільноти рішуче засудити масовану атаку Росії на українські міста вночі 17 червня. А також здійснити конкретні кроки для посилення тиску на РФ та зміцнення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

У відомстві зазначили, що Росія застосувала проти України 440 дронів і 32 ракети. Атака стала однією з наймасштабніших за час повномасштабного російського вторгнення.

"Переконані, що Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту Групи Семи, аби виставити лідерів країн Групи Семи слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед до зусиль США", - зазначили у МЗС.

У міністерстві наголосили, що попередні тижні та місяці Україна довела відданість мирним зусиллям. Наша держава прийняла пропозицію США припинити вогонь на 30 днів, надіслала високопоставлену делегацію для зустрічі з російською делегацією низького рівня, запропонувала реалістичні кроки до миру та висловила готовність до зустрічі лідерів для завершення війни.

Своєю чергою, Росія не здійснила жодного конструктивного кроку до миру. Росія продовжує відкидати пропозицію США щодо тривалого припинення вогню. Росія виставляє неприйнятні ультиматуми та ігнорує українські пропозиції. Росія уникає зустрічі лідерів, яка могла б прокласти реальний шлях до миру. Натомість Москва лише посилює терор, обстріли, вбивства цивільних людей, удари по енергетичній системі та руйнування цивільної інфраструктури України.

"Все це свідчить про безальтернативність посилення тиску на агресора. Посилення санкцій, зокрема в енергетичному та банківському секторах, а також зміцнення оборонних спроможностей України сприятимуть, а не перешкоджатимуть просуванню до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру", - наголосили у відомстві.

Там зазначили, що Україна закликає партнерів завдати удару по російській воєнній машині та знизити стелю ціни на російську нафту з 60 до 30 доларів за барель. Це значно обмежить доходи Кремля від експорту нафти та змусить Росію переглянути агресивну політику.

МЗС закликало прискорити постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, NASAMS, IRIS/T, а також додаткових боєприпасів до них, щоб захистити українське небо та рятувати життя.

"Час також перейти до повного використання та конфіскації знерухомлених російських активів для фінансування українського оборонно-промислового комплексу та відбудови України. Таке рішення засвідчить, що агресія має не лише політичні, але й економічні наслідки для Росії", - додали у міністерстві.

Також Україна продовжує наполягати на політиці миру завдяки силі. Це означає максимальний економічний тиск на агресора, повне припинення фінансування його воєнних злочинів, відключення від глобальних фінансових систем та тотальну ізоляцію терористичного режиму.

Мир завдяки силі передбачає блокування всіх каналів, через які Кремль отримує ресурси для продовження збройної агресії проти України, включаючи повне припинення співпраці з російським ОПК та його міжнародними постачальниками. Мир завдяки силі є єдиним шляхом до справедливого завершення російської збройної агресії проти України, оскільки Росія розуміє лише мову сили.

"Кожна хвилина зволікання з жорсткими рішеннями коштує українських життів. Настав час рішучих дій для протидії російській агресії та нейтралізації російської загрози для України та всієї євроатлантичної спільноти", - наголосили в МЗС.

У відомстві зазначили, що на тлі терору проти України особливо цинічними є спроби Путіна зображати себе "посередником" у врегулюванні на Близькому Сході.

"Нагадуємо, що злочинні режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом задля дестабілізації ситуації в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - додали у міністерстві.