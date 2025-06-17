МИД требует от мира решительно осудить последнюю массированную атаку РФ на Украину

Министерство иностранных дел требует от мирового сообщества решительно осудить массированную атаку России на украинские города ночью 17 июня. А также осуществить конкретные шаги для усиления давления на РФ и укрепления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве отметили, что Россия применила против Украины 440 дронов и 32 ракеты. Атака стала одной из самых масштабных за время полномасштабного российского вторжения.

"Убеждены, что Путин сознательно приказал осуществить этот обстрел именно во время саммита Группы Семи, чтобы выставить лидеров стран Группы Семи слабыми. Он сознательно демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям, прежде всего к усилиям США", - отметили в МИД.

В министерстве отметили, что предыдущие недели и месяцы Украина доказала преданность мирным усилиям. Наше государство приняло предложение США прекратить огонь на 30 дней, направило высокопоставленную делегацию для встречи с российской делегацией низкого уровня, предложило реалистичные шаги к миру и выразило готовность к встрече лидеров для завершения войны.

В свою очередь, Россия не осуществила ни одного конструктивного шага к миру. Россия продолжает отвергать предложение США о длительном прекращении огня. Россия выставляет неприемлемые ультиматумы и игнорирует украинские предложения. Россия избегает встречи лидеров, которая могла бы проложить реальный путь к миру. Вместо этого Москва только усиливает террор, обстрелы, убийства гражданских людей, удары по энергетической системе и разрушение гражданской инфраструктуры Украины.

"Все это свидетельствует о безальтернативности усиления давления на агрессора. Усиление санкций, в частности в энергетическом и банковском секторах, а также укрепление оборонных возможностей Украины будут способствовать, а не препятствовать продвижению к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", - отметили в ведомстве.

Там отметили, что Украина призывает партнеров нанести удар по российской военной машине и снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель. Это значительно ограничит доходы Кремля от экспорта нефти и заставит Россию пересмотреть агрессивную политику.

МИД призвал ускорить поставки Украине современных систем противовоздушной обороны, в частности систем Patriot, NASAMS, IRIS/T, а также дополнительных боеприпасов к ним, чтобы защитить украинское небо и спасать жизни.

"Время также перейти к полному использованию и конфискации обездвиженных российских активов для финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса и восстановления Украины. Такое решение покажет, что агрессия имеет не только политические, но и экономические последствия для России", - добавили в министерстве.

Также Украина продолжает настаивать на политике мира благодаря силе. Это означает максимальное экономическое давление на агрессора, полное прекращение финансирования его военных преступлений, отключение от глобальных финансовых систем и тотальную изоляцию террористического режима.

Мир благодаря силе предусматривает блокирование всех каналов, через которые Кремль получает ресурсы для продолжения вооруженной агрессии против Украины, включая полное прекращение сотрудничества с российским ОПК и его международными поставщиками. Мир благодаря силе является единственным путем к справедливому завершению российской вооруженной агрессии против Украины, поскольку Россия понимает только язык силы.

"Каждая минута промедления с жесткими решениями стоит украинских жизней. Пришло время решительных действий для противодействия российской агрессии и нейтрализации российской угрозы для Украины и всего евроатлантического сообщества", - отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что на фоне террора против Украины особенно циничными являются попытки Путина изображать себя "посредником" в урегулировании на Ближнем Востоке.

"Напоминаем, что преступные режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне работают вместе для дестабилизации ситуации в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавили в министерстве.