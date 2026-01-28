МЗС викликало "на килим" угорського посла через антиукраїнські заяви Будапешта

"Угорському дипломату наголосили, що Україна виступає категорично проти втягування угорською стороною нашої країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин", - йдеться у заяві.

Українська сторона закликала Будапешт припинити агресивну антиукраїнську риторику та застерегла, що її продовження може мати негативні наслідки для співпраці двох сусідніх держав.

Водночас у МЗС підкреслили, що Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу з Угорщиною.

Окремо було наголошено на важливості розблокування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, що, за словами дипломатів, відповідає інтересам обох народів, зокрема й угорської меншини в Україні.