МИД вызвал "на ковер" венгерского посла из-за антиукраинских заявлений Будапешта

"Венгерскому дипломату отметили, что Украина выступает категорически против втягивания венгерской стороной нашей страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений", - говорится в заявлении.

Украинская сторона призвала Будапешт прекратить агрессивную антиукраинскую риторику и предостерегла, что ее продолжение может иметь негативные последствия для сотрудничества двух соседних государств.

В то же время в МИД подчеркнули, что Украина остается открытой к конструктивному диалогу с Венгрией.

Отдельно была отмечена важность разблокирования переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что, по словам дипломатов, отвечает интересам обоих народов, в том числе и венгерского меньшинства в Украине.