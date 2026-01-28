МИД вызвал "на ковер" венгерского посла из-за антиукраинских заявлений Будапешта

Сегодня, 28 января, в МИД Украины вызвали посла Венгрии Антала Гейзера. Ему выразили решительный протест из-за заявлений венгерских властей о якобы вмешательстве Украины в парламентские выборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
"Венгерскому дипломату отметили, что Украина выступает категорически против втягивания венгерской стороной нашей страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений", - говорится в заявлении.
Украинская сторона призвала Будапешт прекратить агрессивную антиукраинскую риторику и предостерегла, что ее продолжение может иметь негативные последствия для сотрудничества двух соседних государств.
В то же время в МИД подчеркнули, что Украина остается открытой к конструктивному диалогу с Венгрией.
Отдельно была отмечена важность разблокирования переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что, по словам дипломатов, отвечает интересам обоих народов, в том числе и венгерского меньшинства в Украине.
Напомним, сначала с резкими заявлениями выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он публично обвинил Украину в якобы попытках повлиять на избирательный процесс в стране и нарушении демократических принципов.
Впоследствии к обвинениям присоединился и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил о якобы вмешательстве Украины в парламентские выборы и поручил вызвать украинского посла в МИД в Будапеште.
Орбан также утверждал, что на прошлой неделе украинские политики, в том числе и президент Владимир Зеленский, якобы позволяли себе "грубые оскорбления и угрозы" в адрес Венгрии и ее правительства.
По его словам, венгерские службы национальной безопасности расценили эти события как часть "скоординированной кампании" Украины с целью повлиять на выборы.