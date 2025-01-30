МИД вызвал "на ковер" посла Словакии после обвинений Братиславы в адрес Украины

Посол Словакии в Украине Павел Виздала был вызван в Министерство иностранных дел. Это произошло в связи с заявлениями Братиславы о якобы вмешательстве Украины в дела Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отметили в ведомстве, словацкому послу рассказали, что украинская сторона поддерживает и развивает добрые контакты со всеми международными партнерами, которые помогают ей на фоне российского вторжения.

Заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко выразил разочарование тем, что премьер Словакии Роберт Фицо выступает рупором Кремля и прибегает к алогичным действиям.

По словам Мищенко, такие действия со стороны словацкой власти являются неприемлемыми, особенно в условиях войны России против Украины. Они наносят вред не только отношениям между Украиной и Словакией, но и подрывают единство Евросоюза и НАТО в противодействии РФ.

В МИД подчеркнули, что попытки Словакии сохранить зависимость от российского газа и нефти являются недопустимыми в условиях, когда страны ЕС ищут альтернативные пути поставок.

"Официальная Братислава призвана прекратить такую ​​практику и вернуться к конструктивному диалогу и развитию добрососедских отношений между нашими странами и народами", - добавили в ведомстве.

При этом Мищенко подчеркнул, что Украина сохраняет глубокую благодарность Словакии за поддержку и помощь.