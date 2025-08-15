МЗС відреагувало на затримання українських підлітків у Польщі

Українських підлітків, яких затримали у Вроцлаві за підозрою у вандалізмі, взято під варту на три місяці.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
"За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці", - повідомили в міністерстві.
За їх словами, консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами.
"Направлено відповідний запит для зʼясування обставин події. Справа перебуває на контролі установи", - зазначили в МЗС.
Нагадаємо, що днями у Польщі затримали підлітків, яких підозрюють у нарузі над пам’ятником Волинської трагедії та інших провокаціях на замовлення російських спецслужб.
Речника Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Яцек Добжинський зауважив, що підліток розміщував на будівлях і пам'ятниках бандерівські прапори та гасла, що пропагують нацистську ідеологію.
На відміну від Добжинського, який повідомив про затримання одного українця, пресслужба поліції заявила про двох підлітків.
Варто зауважити, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що провокування конфліктів між Польщею та Україною дуже часто є роботою іноземних спецслужб і що росіяни "дуже розраховують на те, що Польщу можна буде посварити з Україною".
Детальніше про ситуацію можна буде дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що раніше Туск вже говорив, що Росія намагається розсварити Україну і Польщу.