МЗС відреагувало на затримання українських підлітків у Польщі

Затримання українських підлітків в Польщі

Нагадаємо, що днями у Польщі затримали підлітків, яких підозрюють у нарузі над пам’ятником Волинської трагедії та інших провокаціях на замовлення російських спецслужб.

Речника Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Яцек Добжинський зауважив, що підліток розміщував на будівлях і пам'ятниках бандерівські прапори та гасла, що пропагують нацистську ідеологію.

На відміну від Добжинського, який повідомив про затримання одного українця, пресслужба поліції заявила про двох підлітків.

Варто зауважити, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що провокування конфліктів між Польщею та Україною дуже часто є роботою іноземних спецслужб і що росіяни "дуже розраховують на те, що Польщу можна буде посварити з Україною".

Детальніше про ситуацію можна буде дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що раніше Туск вже говорив, що Росія намагається розсварити Україну і Польщу.