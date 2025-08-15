МИД отреагировал на задержание украинских подростков в Польше

Украинские подростки, которых задержали во Вроцлаве по подозрению в вандализме, взяты под стражу на три месяца.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
"По предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца", - сообщили в министерстве.
По их словам, консульское должностное лицо находится на контакте с местными правоохранительными органами.
"Направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия. Дело находится на контроле учреждения", - отметили в МИД.
Напомним, что на днях в Польше задержали подростков, которых подозревают в надругательстве над памятником Волынской трагедии и других провокациях по заказу российских спецслужб.
Представитель Министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжинский отметил, что подросток размещал на зданиях и памятниках бандеровские флаги и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию.
В отличие от Добжинского, который сообщил о задержании одного украинца, пресс-служба полиции заявила о двух подростках.
Стоит заметить, что премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что провоцирование конфликтов между Польшей и Украиной очень часто является работой иностранных спецслужб и что россияне "очень рассчитывают на то, что Польшу можно будет поссорить с Украиной".
Напомним, что ранее Туск уже говорил, что Россия пытается рассорить Украину и Польшу.