Напомним, что на днях в Польше задержали подростков, которых подозревают в надругательстве над памятником Волынской трагедии и других провокациях по заказу российских спецслужб.

Представитель Министерства внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжинский отметил, что подросток размещал на зданиях и памятниках бандеровские флаги и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию.

В отличие от Добжинского, который сообщил о задержании одного украинца, пресс-служба полиции заявила о двух подростках.

Стоит заметить, что премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что провоцирование конфликтов между Польшей и Украиной очень часто является работой иностранных спецслужб и что россияне "очень рассчитывают на то, что Польшу можно будет поссорить с Украиной".

