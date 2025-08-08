В МЗС відреагували на заяву МАГАТЕ про обстріли біля ЗАЕС

У заяві МЗС зазначається, що, за словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, представники агентства нещодавно зафіксували на території ЗАЕС серію артилерійських залпів, які тривали понад годину. Обстріли велися з районів поблизу самої станції.

МЗС розцінює це як черговий доказ того, що російські війська свідомо використовують об’єкти підвищеної небезпеки для прикриття власних атак по українській інфраструктурі. Водночас Україна має обмежені можливості для відповіді через ризик ядерної катастрофи.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що такі обстріли вже неодноразово призводили до пошкодження важливої інфраструктури, зокрема ліній електропередач, що критично важливі для роботи ЗАЕС. Подібні інциденти становлять загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.

МЗС закликало світову спільноту до більш рішучих дій, підкресливши, що мілітаризація ЗАЕС є формою ядерного тероризму. У заяві також міститься вимога посилити тиск на Росію з метою повної демілітаризації станції, її деокупації та передачі під контроль українського оператора - "Енергоатому".

Інциденти на Запорізькій АЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС у березені 2022 року- на території станції окупанти розмістили велику кількість зброї й техніки. Вже наприкінці 2022 року всі реактори станції були переведені у стан холодного зупину.

Наразі АЕС не генерує електроенергію.

Попри це на території станції та прилеглої до неї території регулярно відбуваються інциденти з пожежами, пролітами дронів над ковпаками реакторів та знеструмленням ліній електропередач, що живить власні потреби ядерного об'єкта.