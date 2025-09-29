В МЗС відреагували на заборону українських медіа Угорщиною

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на блокування Угорщиною низки українських медіа. Там назвали це "блокуванням доступу угорців до журналістики".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис речника міністерства Георгія Тихого в Х.
Він зазначив, що рішення України щодо блокування угорських порталів спрямоване на боротьбу із російською пропагандою.
"Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", - написав речник МЗС
У вересні Україна заблокувала кілька іноземних видань, серед яких угорські Origo і Demokrata. Причиною стало регулярне поширення цими сайтами російської пропаганди.
Нагадаємо, Угорщина ухвалила рішення щодо заборони 12 українських новинних видань. Будапешт вирішив зробити це у відповідь на заборону Україною проросійських угорських видань.
"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", - наголосив міністр канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.
Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан оскандалився новою цинічною заявою. За його словами, Україна не є суверенною незалежною державою, тому немає проблеми в порушенні її повітряного простору.
Нагадаємо, нещодавно український лідер Володимир Зеленський розповів, що угорські дрони вторглися в повітряний простір нашої країни. Він зазначив, що вони могли шпигувати за оборонною промисловістю.