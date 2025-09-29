В МЗС відреагували на заборону українських медіа Угорщиною

Він зазначив, що рішення України щодо блокування угорських порталів спрямоване на боротьбу із російською пропагандою.

"Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", - написав речник МЗС

У вересні Україна заблокувала кілька іноземних видань, серед яких угорські Origo і Demokrata. Причиною стало регулярне поширення цими сайтами російської пропаганди.