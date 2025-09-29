UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В МЗС відреагували на заборону українських медіа Угорщиною

Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на блокування Угорщиною низки українських медіа. Там назвали це "блокуванням доступу угорців до журналістики".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис речника міністерства Георгія Тихого в Х.

Він зазначив, що рішення України щодо блокування угорських порталів спрямоване на боротьбу із російською пропагандою.

"Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", - написав речник МЗС

У вересні Україна заблокувала кілька іноземних видань, серед яких угорські Origo і Demokrata. Причиною стало регулярне поширення цими сайтами російської пропаганди.

Нагадаємо, Угорщина ухвалила рішення щодо заборони 12 українських новинних видань. Будапешт вирішив зробити це у відповідь на заборону Україною проросійських угорських видань.

"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", - наголосив міністр канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан оскандалився новою цинічною заявою. За його словами, Україна не є суверенною незалежною державою, тому немає проблеми в порушенні її повітряного простору.

Нагадаємо, нещодавно український лідер Володимир Зеленський розповів, що угорські дрони вторглися в повітряний простір нашої країни. Він зазначив, що вони могли шпигувати за оборонною промисловістю.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниУкраїнаУгорщина