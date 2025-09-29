RU

В МИД отреагировали на запрет украинских медиа Венгрией

Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на блокирование Венгрией ряда украинских медиа. Там назвали это "блокировкой доступа венгров к журналистике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спикера министерства Георгия Тихого в Х.

Он отметил, что решение Украины о блокировании венгерских порталов направлено на борьбу с российской пропагандой.

"Разница в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше", - написал представитель МИД

В сентябре Украина заблокировала несколько иностранных изданий, среди которых венгерские Origo и Demokrata. Причиной стало регулярное распространение этими сайтами российской пропаганды.

 

Напомним, Венгрия приняла решение о запрете 12 украинских новостных изданий. Будапешт решил сделать это в ответ на запрет Украиной пророссийских венгерских изданий.

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", - подчеркнул министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер Венгрии Виктор Орбан оскандалился новым циничным заявлением. По его словам, Украина не является суверенным независимым государством, поэтому нет проблемы в нарушении ее воздушного пространства.

Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что венгерские дроны вторглись в воздушное пространство нашей страны. Он отметил, что они могли шпионить за оборонной промышленностью.

