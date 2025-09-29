В МИД отреагировали на запрет украинских медиа Венгрией

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на блокирование Венгрией ряда украинских медиа. Там назвали это "блокировкой доступа венгров к журналистике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спикера министерства Георгия Тихого в Х.

Он отметил, что решение Украины о блокировании венгерских порталов направлено на борьбу с российской пропагандой. "Разница в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше", - написал представитель МИД В сентябре Украина заблокировала несколько иностранных изданий, среди которых венгерские Origo и Demokrata. Причиной стало регулярное распространение этими сайтами российской пропаганды.