ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В МИД отреагировали на запрет украинских медиа Венгрией

Украина, Понедельник 29 сентября 2025 20:52
UA EN RU
В МИД отреагировали на запрет украинских медиа Венгрией Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на блокирование Венгрией ряда украинских медиа. Там назвали это "блокировкой доступа венгров к журналистике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спикера министерства Георгия Тихого в Х.

Он отметил, что решение Украины о блокировании венгерских порталов направлено на борьбу с российской пропагандой.

"Разница в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше", - написал представитель МИД

В сентябре Украина заблокировала несколько иностранных изданий, среди которых венгерские Origo и Demokrata. Причиной стало регулярное распространение этими сайтами российской пропаганды.

Напомним, Венгрия приняла решение о запрете 12 украинских новостных изданий. Будапешт решил сделать это в ответ на запрет Украиной пророссийских венгерских изданий.

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", - подчеркнул министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер Венгрии Виктор Орбан оскандалился новым циничным заявлением. По его словам, Украина не является суверенным независимым государством, поэтому нет проблемы в нарушении ее воздушного пространства.

Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что венгерские дроны вторглись в воздушное пространство нашей страны. Он отметил, что они могли шпионить за оборонной промышленностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Украина Венгрия
Новости
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен