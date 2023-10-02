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В МЗС відреагували на ухвалення бюджету США без допомоги Україні

Понеділок 02 жовтня 2023 14:27
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В МЗС відреагували на ухвалення бюджету США без допомоги Україні Фото: в МЗС відреагували на ухвалення бюджету США без допомоги Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ухвалення законопроекту про тимчасовий бюджет США без допомоги Україні не є трагедією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у США щороку тривають гарячі дискусії щодо бюджету.

"Дискусія в США продовжуватиметься, гроші на фінансування є. Ми спокійно працюємо, не вважаємо це трагедією. Враховуємо цей факт, застосовуємо інші тактики, щоб продовжити допомогу", - сказав Точицький.

Тимчасовий бюджет у США

Нещодавно у США проголосували за двопартійний законопроект, який має на меті уникнути призупинення роботи уряду. Так, фінансування уряду США продовжили на 45 днів. Втім, у ньому немає допомоги для України.

Зазначимо, що загроза призупинення роботи уряду пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

Зокрема, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Більше про це читайте у матеріалі "У Байдена запустили відлік до шатдауну. Що це таке та як вплине на допомогу Україні".

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