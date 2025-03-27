У МЗС відповіли, хто має контролювати перемир'я України та Росії

"Ви знаєте, що наша позиція, що загалом відповідальність несуть Сполучені Штати, сторона, яка консолідувала ці домовленості про контроль за припиненням вогню", - розповів Тихий.

За його словами, важливим також є залучення третіх сторін для цього процесу.

"На сьогоднішній день є технічні можливості контролювати режим припинення вогню. І обговорюється низка інших можливостей. Ця робота теж перебуває в процесі", - підкреслив речник.

30-денне перемир'я

Нагадаємо, декілька раундів перемовин між Україною та США та Росією та США у березні цього року призвели до 30-денного припинення вогню між Києвом та Москвою.

Україна та США опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено у Саудівській Аравії.

Подібну заяву опублікували і росіяни, однак у їх документі зазначено умови для перемир'я з Україною на морі. При цьому росіяни заявляли, що перемир'я щодо ударів по енергетичних об'єктах діє з 18 березня.

Однак радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна уточнив, що режим припинення вогню між Україною та Росією по енергооб'єктах офіційно узгоджений і має діяти з 23-24 березня.

Сьогодні ж стало відомо, що під обстріл потрапила центральна частина Херсона. Під час атаки росіяни пошкодили енергетичний об'єкт, і тому частина міста залишилась без світла. Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає реакції від США, адже Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України, порушивши таким чином умови енергетичного перемир'я.