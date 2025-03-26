Не з 18-го березня. У Зеленського відповіли, коли почало діяти 30-денне перемир'я

Режим припинення вогню між Україною та Росією по енергооб'єктах офіційно узгоджений і має діяти з 23-24 березня.

"Формально. Ще раз - формально. Дивіться, як тільки був узгоджений список, перелік об'єктів, по яких не можна завдавати удари, а це 23-24 березня, коли були переговори Україна-США та США-Росія, можна вважати, що в цьому сенсі юридично є перелік об'єктів, він узгоджений двома сторонами, і в принципі з 23-го до 24-го - це має працювати", - сказав він.

Подоляк наголосив, що Росія раніше заявляла про перемир'я з 18 березня, однак ця дата не має жодного юридичного підґрунтя.

"Безумовно, не з 18-го, це взагалі якась маячня, ну класична російська, вони щось собі там самі говорять, для того, щоб потім казати: "Дивіться, вони ж з 18 березня били", - заявив Подоляк.

За його словами, президент України Володимир Зеленський офіційно зафіксував це перемир'я, однак важливим залишається питання моніторингу та фіксації можливих порушень.

"Це Сполучені Штати мають для себе регламент відпрацювати. От є технічна розвідка, аерокосмічна розвідка, як вони будуть фіксувати, як це буде юридично оформлюватись і, так далі", - розповів радник.

Він додав, що процес фіксації порушень необхідний для прийняття рішень щодо реакції на них.

"Такий регламент треба напрацювати, безумовно, для того, щоб, знову ж таки, не просто сказати 'ви там завдали удар', а чітко показати, коли був завданий, хто саме цей удар завдав, по тому чи іншому об'єкту, якщо цей об'єкт є в переліку об'єктів, по яких не можна завдавати удари", - підкреслив він.

Переговорний процес щодо завершення війни

Цього місяця США провели низку зустрічей з делегаціями України та Росії. На перемовинах обговорювалось 30-денне припинення вогню між Києвом та Москвою.

Після останньої зустрічі Україна та США вже опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено у Саудівській Аравії.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Росія також оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії. У ній, зокрема, зазначено умови для перемир'я з Україною на морі.