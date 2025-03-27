У МЗС відповіли, хто має контролювати перемир'я України та Росії

Робота щодо контролю припинення вогню все ще триває. Але відповідальність повинні нести Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу.

"Ви знаєте, що наша позиція, що загалом відповідальність несуть Сполучені Штати, сторона, яка консолідувала ці домовленості про контроль за припиненням вогню", - розповів Тихий.

За його словами, важливим також є залучення третіх сторін для цього процесу.

"На сьогоднішній день є технічні можливості контролювати режим припинення вогню. І обговорюється низка інших можливостей. Ця робота теж перебуває в процесі", - підкреслив речник.

30-денне перемир'я

Нагадаємо, декілька раундів перемовин між Україною та США та Росією та США у березні цього року призвели до 30-денного припинення вогню між Києвом та Москвою.

Україна та США опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено у Саудівській Аравії.

Подібну заяву опублікували і росіяни, однак у їх документі зазначено умови для перемир'я з Україною на морі. При цьому росіяни заявляли, що перемир'я щодо ударів по енергетичних об'єктах діє з 18 березня.

Однак радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна уточнив, що режим припинення вогню між Україною та Росією по енергооб'єктах офіційно узгоджений і має діяти з 23-24 березня.

Сьогодні ж стало відомо, що під обстріл потрапила центральна частина Херсона. Під час атаки росіяни пошкодили енергетичний об'єкт, і тому частина міста залишилась без світла. Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає реакції від США, адже Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України, порушивши таким чином умови енергетичного перемир'я.