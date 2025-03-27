В МИД ответили, кто должен контролировать перемирие Украины и России

Работа по контролю прекращения огня все еще продолжается. Но ответственность должны нести Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого во время брифинга.

"Вы знаете, что наша позиция, что в целом ответственность несут Соединенные Штаты, сторона, которая консолидировала эти договоренности о контроле за прекращением огня", - рассказал Тихий.

По его словам, важным также является привлечение третьих сторон для этого процесса.

"На сегодняшний день есть технические возможности контролировать режим прекращения огня. И обсуждается ряд других возможностей. Эта работа тоже находится в процессе", - подчеркнул спикер.

30-дневное перемирие

Напомним, несколько раундов переговоров между Украиной и США и Россией и США в марте этого года привели к 30-дневному прекращению огня между Киевом и Москвой.

Украина и США опубликовали совместные заявления относительно того, о чем было договорено в Саудовской Аравии.

Подобное заявление опубликовали и россияне, однако в их документе указаны условия для перемирия с Украиной на море. При этом россияне заявляли, что перемирие по ударам по энергетическим объектам действует с 18 марта.

Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина уточнил, что режим прекращения огня между Украиной и Россией по энергообъектам официально согласован и должен действовать с 23-24 марта.

Сегодня же стало известно, что под обстрел попала центральная часть Херсона. Во время атаки россияне повредили энергетический объект, и поэтому часть города осталась без света. Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет реакции от США, ведь Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, нарушив таким образом условия энергетического перемирия.