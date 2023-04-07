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МЗС України засудило ракетні удари по Ізраїлю з Лівану

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П'ятниця 07 квітня 2023 18:40
МЗС України засудило ракетні удари по Ізраїлю з Лівану Фото: МЗС України засудило ракетні удари по Ізраїлю з Лівану (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна засуджує запуски ракет по Ізраїлю з Лівану та сектору Газа, а також наполегливо закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що Україна із глибоким занепокоєнням спостерігає за черговою хвилею ескалації безпекової ситуації на Близькому Сході, спричиненою загостренням збройного протистояння та взаємними обстрілами території Ізраїлю, Палестини та Лівану.

"Україна, поділяючи право на гарантування безпеки, засуджує запуски ракет по Ізраїлю з Лівану та сектору Газа, а також наполегливо закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили задля уникнення подальших жертв, руйнувань і насильства", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що у ці священні дні віряни усіх релігій особливо потребують миру, толерантності та взаємоповаги. Усі причетні сторони мають виявити мужність для шанобливого ставлення до святинь Храмової гори та задоволення релігійних потреб вірян.

"Україна підтверджує свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом політико-дипломатичного діалогу, результатом якого має стати мирне та безпечне співіснування двох держав - Ізраїлю та Палестини", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, близько 14:30 четверга, 6 квітня, по ізраїльській території було випущено безліч ракет з боку Лівану. Частину випущених ракет було перехоплено системою ППО "Залізний купол".

Пізніше стало відомо, що по Ізраїлю з Лівану випустили близько 30 ракет. Така атака є найбільшою для країни за останні роки.

Міністр оборони Ізраїлю доручив опрацювати відповідь на ракетний удар по країні.

Ввечері того ж дня Збройні сили Ізраїлю завдали ракетних ударів у відповідь по Сектору Газа.

Що відомо про новий виток ізраїльсько-палестинського конфлікту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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