МЗС України закликало зупинити незаконні ядерну та ракетну програми КНДР

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Відверто провокативні дії та погрози застосування сили, до яких знову вдається керівництво північнокорейського режиму, порушують відповідні резолюції Ради Безпеки ООН та міжнародне право. Вони є неприпустимими", - пише пресслужба.

Україна, зі свого боку, доєднується до країн-партнерів, які виступили з засудженням провокації з боку КНДР. Міжнародна спільнота повинна консолідовано відреагувати на дії, які загрожують стабільності й безпеці світу.

"Незаконні ядерна та ракетна програми КНДР мають бути зупинені", - додає МЗС.