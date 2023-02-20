МИД Украины призвал остановить незаконные ядерную и ракетную программы КНДР

Украина осуждает запуск КНДР межконтинентальных баллистических ракет. Необходимо остановить ядерную и ракетную программы Пхеньяна.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Откровенно провокационные действия и угрозы применения силы, к которым снова прибегает руководство северокорейского режима, нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международное право. Они недопустимы", - пишет пресс-служба.
Украина, со своей стороны, присоединяется к странам-партнерам, которые выступили с осуждением провокации со стороны КНДР. Международное сообщество должно консолидированно отреагировать на действия, которые угрожают стабильности и безопасности мира.
"Незаконные ядерная и ракетная программы КНДР должны быть остановлены", - добавляет МИД.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 20 февраля, КНДР совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.
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