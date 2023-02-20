КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря
Північна Корея у понеділок, 20 лютого, здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Згідно з даними Міністерства оборони Японії, влада КНДР використала дві балістичні ракети.
Снаряди подолали близько 350 і 400 кілометрів, досягнувши максимальної висоти 50 і 100 кілометрів, відповідно, перш ніж впасти у води Східного моря за межами японської економічної зони.
"При канцелярії прем'єр-міністра Японії створено екстрений штаб, триває збір інформації", - додають журналісти.
Нагадаємо, Північна Корея оприлюднила відео запуску своєї міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15.
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