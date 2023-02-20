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КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря

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Понеділок 20 лютого 2023 01:45
КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря Фото: КНДР запустила балістичні ракети в бік Східного моря (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Північна Корея у понеділок, 20 лютого, здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Згідно з даними Міністерства оборони Японії, влада КНДР використала дві балістичні ракети.

Снаряди подолали близько 350 і 400 кілометрів, досягнувши максимальної висоти 50 і 100 кілометрів, відповідно, перш ніж впасти у води Східного моря за межами японської економічної зони.

"При канцелярії прем'єр-міністра Японії створено екстрений штаб, триває збір інформації", - додають журналісти.

Нагадаємо, Північна Корея оприлюднила відео запуску своєї міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15.

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