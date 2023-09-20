МЗС України закликало Польщу відкинути емоції заради конструктиву

Міністерство закордонних справ України після сьогоднішнього виклику українського посла до польського МЗС, закликало Польщу відкинути емоції заради конструктиву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

Ніколенко заявив, що МЗС України детально поінформоване про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

Речник міністерства зауважив, що під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна.

"Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", - сказав речник.

Що цьому передувало

Зеленський заявив, що деякі союзники України у Європі підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер: "Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Президент зробив таку заяву після того, як попри рішення Єврокомісії про скасування заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень.

Після цього Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому у Польщі пригрозили посилити експортне ембарго, аби українська влада "не загострювала конфлікт".

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