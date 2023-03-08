Грузинський закон про "іноагентів" суперечить цінностям ЄС, - Боррель

В Євросоюзі заявили, що прийняття Грузією закону про "іноагентів" суперечить цінностям і стандартам ЄС, членом якої країна хоче стати.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на Дипломатичну службу ЄС .

Він назвав прийняття закону в першому читанні "дуже поганим розвитком подій для Грузії та її народу". Боррель зазначив, що закон у його нинішньому вигляді ризикує ризикує вплинути на громадянське суспільство та засоби масової інформації з негативними наслідками.

"Цей закон несумісний із цінностями та стандартами ЄС. Це суперечить заявленій меті Грузії щодо вступу до Європейського союзу, яку підтримує переважна більшість громадян Грузії. Його остаточне ухвалення може мати серйозні наслідки для наших відносин", - наголосив Боррель.

Він також закликав Грузію підтримати свою прихильність до просування демократії, верховенства закону та прав людини.