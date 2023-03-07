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Президент Грузії підтримала демонстрантів і пообіцяла ветувати скандальний закон

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Вівторок 07 березня 2023 22:10
Президент Грузії підтримала демонстрантів і пообіцяла ветувати скандальний закон Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести в Тбілісі проти законопроекту про "іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави грузинської держави.

"Я звертаюся до тих, хто цього вечора стоїть на Руставелі, де і я не раз стояла. Сьогодні я стою в Нью-Йорку і за мною статуя Свободи. Це є символом, заради чого Грузія боролася завжди, заради чого ми дійшли до сьогоднішнього дня. Я поряд з вами, тому що сьогодні ви представляєте вільну Грузію", - наголосила президент.

За її словами, такий закон був нікому не потрібний. Він продиктований Москвою і має бути скасований у будь-якій формі.

"Я з першого дня сказала, що накладу вето, і я накладатиму вето", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 7 березня, парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Згідно з ініціативою, всі ЗМІ та громадські організації, які фінансують з-за кордону, набудуть статусу "агентів іноземного впливу".

Функціонування тих організацій чи ЗМІ, які можуть стати "іноагентами" обмежувати, як у Росії, не планують. Але на них навісять ярлик, який має вплив на репутацію.

Після такого скандального рішення у Тбілісі почалися масові протести та зіткнення з поліцією. Учасники акції вже застосували "коктейлі Молотова", а поліцейські - сльозогінний газ та водомет.

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