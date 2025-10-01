МЗС України висловило протест через "осінній призов" РФ на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з "осіннім призовом" на військову службу, який Росія розпочинає 1 жовтня, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
У відомстві наголосили, що здійснюючи цей "призов", Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка категорично забороняє державі-окупанту примушувати осіб, що перебувають на території під її контролем, служити в її збройних або допоміжних силах.
Міністерство зазначило, що примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним.
"Кремль обов'язково використає примусово "призваних" громадян України як гарматне м’ясо у війні проти їхньої власної держави, що наражає їх на смертельну небезпеку. У зв'язку з цим, закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного "призову", - наголосили у МЗС.
Там також підкреслили, що призовники-громадяни РФ мають повне право не виконувати та саботувати злочинний указ про призов на військову службу.
У разі залучення до війни проти України, міністерство закликає скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту "Хочу жить" та добровільно здатися Силам оборони України.
"Звертаємось також до українців, які мешкають на історичних українських землях - на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ: згадайте своє коріння та не беріть участі у злочинній війні проти батьківщини своїх предків", - додали у МЗС.
Відомство також звернулося до представників всіх корінних народів Російської Федерації.
"Це не ваша війна, це війна Москви, яка кидає вас на загарбання українських земель так, як сама колись загарбала ваші землі, і масово вас вбиває, щоб на ваших землях жили інші", - наголосили у міністерстві.
Там також зазначили, що Україна продовжує документувати всі порушення Російською Федерацією норм міжнародного права. Ці докази будуть використані для притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності.
"Закликаємо світову спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора", - додали у МЗС.
Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення рекордного призову росіян на військову службу в період з 1 жовтня і до кінця року.
Планується призвати до армії РФ 135 тисяч осіб, а це більше, ніж будь-який інший осінній призов на термінову службу з 2016 року, коли до військ призвали 152 тисячі осіб.
Згідно з указом, до армії будуть призвані громадяни Росії віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову.
У документі також зазначено, що федеральні органи влади та відомства мають забезпечити виконання закону щодо громадян, які підлягають призову.
До того ж 24 вересня депутати Держдуми РФ схвалили у першому читанні законопроєкт, який передбачає проведення заходів, пов'язаних із призовом на військову службу, протягом усього календарного року.
Таким чином з 1 січня 2026 року заклик громадян на військову службу здійснюватиметься не двічі на рік, як зараз, а постійно - з 1 січня до 31 грудня.
Зазначимо, що у Москві заперечують, що мобілізація пов'язана з війною в Україні. При цьому призовників запевняють, що їх не будуть відправляти на фронт.