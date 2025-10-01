МИД Украины выразил протест из-за "осеннего призыва" РФ на оккупированных территориях

В ведомстве отметили, что осуществляя этот "призыв", Россия грубо нарушает свои международно-правовые обязательства, в частности статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая категорически запрещает государству-оккупанту принуждать лиц, находящихся на территории под его контролем, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Министерство отметило, что принуждение к службе в армии государства-оккупанта является военным преступлением и не останется безнаказанным.

"Кремль обязательно использует принудительно "призванных" граждан Украины как пушечное мясо в войне против их собственного государства, что подвергает их смертельной опасности. В связи с этим, призываем украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, всячески избегать этого преступного "призыва", - отметили в МИД.

Там также подчеркнули, что призывники-граждане РФ имеют полное право не выполнять и саботировать преступный указ о призыве на военную службу.

В случае привлечения к войне против Украины, министерство призывает воспользоваться возможностью спасения благодаря проекту "Хочу жить" и добровольно сдаться Силам обороны Украины.

"Обращаемся также к украинцам, которые живут на исторических украинских землях - на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ: вспомните свои корни и не участвуйте в преступной войне против родины своих предков", - добавили в МИД.

Ведомство также обратилось к представителям всех коренных народов Российской Федерации.

"Это не ваша война, это война Москвы, которая бросает вас на захват украинских земель так, как сама когда-то захватила ваши земли, и массово вас убивает, чтобы на ваших землях жили другие", - отметили в министерстве.

Там также отметили, что Украина продолжает документировать все нарушения Российской Федерацией норм международного права. Эти доказательства будут использованы для привлечения российского военно-политического руководства к ответственности.

"Призываем мировое сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора", - добавили в МИД.