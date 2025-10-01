RU

МИД Украины выразил протест из-за "осеннего призыва" РФ на оккупированных территориях

Фото: МИД Украины выразил протест из-за "осеннего призыва" РФ на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с "осенним призывом" на военную службу, который Россия начинает 1 октября, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве отметили, что осуществляя этот "призыв", Россия грубо нарушает свои международно-правовые обязательства, в частности статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая категорически запрещает государству-оккупанту принуждать лиц, находящихся на территории под его контролем, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Министерство отметило, что принуждение к службе в армии государства-оккупанта является военным преступлением и не останется безнаказанным.

"Кремль обязательно использует принудительно "призванных" граждан Украины как пушечное мясо в войне против их собственного государства, что подвергает их смертельной опасности. В связи с этим, призываем украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, всячески избегать этого преступного "призыва", - отметили в МИД.

Там также подчеркнули, что призывники-граждане РФ имеют полное право не выполнять и саботировать преступный указ о призыве на военную службу.

В случае привлечения к войне против Украины, министерство призывает воспользоваться возможностью спасения благодаря проекту "Хочу жить" и добровольно сдаться Силам обороны Украины.

"Обращаемся также к украинцам, которые живут на исторических украинских землях - на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ: вспомните свои корни и не участвуйте в преступной войне против родины своих предков", - добавили в МИД.

Ведомство также обратилось к представителям всех коренных народов Российской Федерации.

"Это не ваша война, это война Москвы, которая бросает вас на захват украинских земель так, как сама когда-то захватила ваши земли, и массово вас убивает, чтобы на ваших землях жили другие", - отметили в министерстве.

Там также отметили, что Украина продолжает документировать все нарушения Российской Федерацией норм международного права. Эти доказательства будут использованы для привлечения российского военно-политического руководства к ответственности.

"Призываем мировое сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора", - добавили в МИД.

 

"Осенний призыв" РФ

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении рекордного призыва россиян на военную службу в период с 1 октября и до конца года.

Планируется призвать в армию РФ 135 тысяч человек, а это больше, чем любой другой осенний призыв на срочную службу с 2016 года, когда в войска призвали 152 тысячи человек.

Согласно указу, в армию будут призваны граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе и подлежащие призыву.

В документе также указано, что федеральные органы власти и ведомства должны обеспечить выполнение закона в отношении граждан, подлежащих призыву.

К тому же 24 сентября депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает проведение мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в течение всего календарного года.

Таким образом с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу будет осуществляться не дважды в год, как сейчас, а постоянно - с 1 января по 31 декабря.

Отметим, что в Москве отрицают, что мобилизация связана с войной в Украине. При этом призывников уверяют, что их не будут отправлять на фронт.

