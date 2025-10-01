МЗС України висловило протест через "осінній призов" РФ на окупованих територіях

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з "осіннім призовом" на військову службу, який Росія розпочинає 1 жовтня, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

У відомстві наголосили, що здійснюючи цей "призов", Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка категорично забороняє державі-окупанту примушувати осіб, що перебувають на території під її контролем, служити в її збройних або допоміжних силах.

Міністерство зазначило, що примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним.

"Кремль обов'язково використає примусово "призваних" громадян України як гарматне м’ясо у війні проти їхньої власної держави, що наражає їх на смертельну небезпеку. У зв'язку з цим, закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного "призову", - наголосили у МЗС.

Там також підкреслили, що призовники-громадяни РФ мають повне право не виконувати та саботувати злочинний указ про призов на військову службу.

У разі залучення до війни проти України, міністерство закликає скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту "Хочу жить" та добровільно здатися Силам оборони України.

"Звертаємось також до українців, які мешкають на історичних українських землях - на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ: згадайте своє коріння та не беріть участі у злочинній війні проти батьківщини своїх предків", - додали у МЗС.

Відомство також звернулося до представників всіх корінних народів Російської Федерації.

"Це не ваша війна, це війна Москви, яка кидає вас на загарбання українських земель так, як сама колись загарбала ваші землі, і масово вас вбиває, щоб на ваших землях жили інші", - наголосили у міністерстві.

Там також зазначили, що Україна продовжує документувати всі порушення Російською Федерацією норм міжнародного права. Ці докази будуть використані для притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності.

"Закликаємо світову спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора", - додали у МЗС.