У МЗС України відреагували на заяву президента Словаччини щодо територіальних поступок

Речник МЗС України Георгій Тихий різко відреагував на заяву президента Словаччини Петера Пеллегріні, який висловив думку, що Україна "має піти на територіальні поступки заради миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис речника МЗС у соціальній мережі Х.

"Останній раз, коли словацькі землі були віддані агресору в ім'я миру, це добре не закінчилося і не принесло миру ні словакам, ні іншим народам", - наголосив Тихий.

Він міг мати на увазі події 1938 року, коли Словаччина (тоді частина Чехословаччини) була втягнута в Мюнхенську угоду. Тоді Великобританія, Франція, Німеччина та Італія, без участі Чехословаччини, домовилися передати Німеччині Судетську область (населену переважно німцями) в обмін на обіцянки миру з боку Адольфа Гітлера. На жаль, політика "умиротворення агресора" тоді закінчилася війною.

Що передувало

Президент Словаччини Петер Пеллегріні нещодавно завив, що Україна нібито буде "вимушена" піти на "територіальні поступки" заради досягнення миру.

"На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України", - повідомив він.

Зауважимо, що до цього інциденту Пеллегріні заявляв, що Україна легітимно обороняє свою територію. Також тоді він додав, що Київ повністю підпорядковується Статуту ООН та не порушує міжнародне право.

Відносини між Україною та Словаччиною

Відносини між Україною та Словаччиною мають стратегічний характер, особливо в умовах російської агресії.

Словаччина активно підтримує Україну як в оборонному секторі, так і в питаннях енергетичної безпеки.

Однак без складнощів не обійшлося. Проблема у тому, що проросійський прем’єр-міністр Роберт Фіцо дуже часто виступав за припинення військової допомоги Києву, наголошуючи на необхідності мирних переговорів за умови територіальних поступок України.

Окрім цього, він нещодавно заявив про свої сподівання щодо продовження транзиту російського газу через територію України.