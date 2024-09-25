Україна легітимно обороняє свою територію, - президент Словаччини

Україна легітимно обороняє свою територію від російських окупантів. Її методи захисту відповідають Статуту ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Словаччини Петера Пеллегріні на Генасамблеї ООН.

Він зазначив, що війна Росії проти України триває "у безпосередній близькості від Словаччини". І причиною є агресія Москви, яка порушила такі принципи міжнародного права, як суверенітет та територіальна цілісність.

"Слід нагадати, що наш сусід - Україна - легітимно обороняє свою територію та свій народ відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН", - додав словацький лідер.

За словами Пеллегріні, війна не лише руйнує життя, інфраструктуру та майбутнє українців, а й "не приносить користі" росіянам.

Президент наголосив, що на цьому фоні настав час розпочати пошук мирного, тривалого та справедливого світу, який ґрунтується на міжнародному праві та Статуті ООН.