В МИД Украины отреагировали на заявление президента Словакии относительно территориальных уступок
Спикер МИД Украины Георгий Тихий резко отреагировал на заявление президента Словакии Петера Пеллегрини, который выразил мнение, что Украина "должна пойти на территориальные уступки ради мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МИД в социальной сети Х.
"Последний раз, когда словацкие земли были отданы агрессору во имя мира, это хорошо не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам", - подчеркнул Тихий.
Он мог иметь в виду события 1938 года, когда Словакия (тогда часть Чехословакии) была втянута в Мюнхенское соглашение. Тогда Великобритания, Франция, Германия и Италия, без участия Чехословакии, договорились передать Германии Судетскую область (населенную преимущественно немцами) в обмен на обещания мира со стороны Адольфа Гитлера. К сожалению, политика "умиротворения агрессора" тогда закончилась войной.
Что предшествовало
Президент Словакии Петер Пеллегрини недавно завил, что Украина якобы будет "вынуждена" пойти на "территориальные уступки" ради достижения мира.
"На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины", - сообщил он.
Заметим, что до этого инцидента Пеллегрини заявлял, что Украина легитимно обороняет свою территорию. Также тогда он добавил, что Киев полностью подчиняется Уставу ООН и не нарушает международное право.
Отношения между Украиной и Словакией
Отношения между Украиной и Словакией имеют стратегический характер, особенно в условиях российской агрессии.
Словакия активно поддерживает Украину как в оборонном секторе, так и в вопросах энергетической безопасности.
Однако без сложностей не обошлось. Проблема в том, что пророссийский премьер-министр Роберт Фицо очень часто выступал за прекращение военной помощи Киеву, подчеркивая необходимость мирных переговоров при условии территориальных уступок Украины.
Кроме этого, он недавно заявил о своих надеждах на продолжение транзита российского газа через территорию Украины.
Напомним, что Словакия собирается закрыть свое единственное консульство в России.
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