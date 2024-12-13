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Фіцо сподівається, що транзит російського газу через Україну вдасться продовжити

П'ятниця 13 грудня 2024 20:14
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Фіцо сподівається, що транзит російського газу через Україну вдасться продовжити Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче, щоб Україна продовжила транзит російського газу у 2025 році. Щодо цього питання відбудеться низка переговорів.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави словацького уряду наводить Reuters.

"Найближчими днями, зокрема під час різдвяних канікул, ви можете стати свідками надзвичайно інтенсивних перемовин на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня", - розповів прем'єр Словаччини, коментуючи питання поставок російського газу в його країну.

За його словами, мета таких переговорів - домогтися продовження поставок "зі сходу", щоб не платити більше за транзит газу з інших напрямків.

"Я вважаю, що навіть у разі короткочасного припинення поставок зі сходу ми достатньо забезпечені запасами, щоб знайти спільне рішення для кількох країн Європейського союзу і зберегти транзит газу через словацьку територію, а також транзит газу через українську територію", - додав Фіцо.

Водночас міністр економіки Словаччини Деніса Сакова зазначила, що в переговорах братимуть участь Європейська комісія, Україна та країни-члени ЄС.

Транзит газу РФ через Україну

Нагадаємо, Україна, незважаючи на початок повномасштабної війни з Росією, зберігала транзит російського газу до країн Європи. Дія відповідного контракту закінчується 31 грудня.

Як підкреслював ще на початку жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна не буде продовжувати транзит російського газу у 2025 році.

Детально про те, як таке рішення вплине на країни Європи, - у матеріалі РБК-Україна.

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