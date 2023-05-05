МЗС України розкритикувало Катар через позицію щодо ударів по Кремлю

Катар закликав врегулювати "російсько-українську "кризу" шляхом діалогу" та нібито уникати дій, які призведуть до подальшої ескалації.

"Заходи ескалації, такі як нещодавній "напад" на будівлю Кремля в російській столиці Москві, призведуть до ескалації насильства та продовження розширення "кризи". Катар попереджає про небезпечні наслідки цих бойових дій для зусиль з мирного вирішення кризи", - заявило МЗС Катару.

Відповідь МЗС України

"Цікаво, хтось може знайти заяву МЗС Катару про засудження останньої російської ракетної атаки по Херсону, яка вбила 21 цивільну людину та поранила ще 48. Цей акт державного тероризму має менш небезпечний вплив на зусилля задля вирішення "кризи" мирним шляхом?", - пише речник МЗС.

Варто відзначити, що 3 травня, російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет у Херсоні, а також вразили залізничний вокзал й дитячий садок. Спочатку було відомо про трьох загиблих, однак їх кількість стрімко збільшувалась.

Зокрема у той самий день під ворожі удари потрапило село Токарівка Херсонської області, внаслідок чого загинув цивільний. Також було атаковано і село Степанівка. Загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами. А в селі Іванівка через обстріл поранення отримав 61-річний чоловік.

У Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російських обстрілів.

Нічна атака на Кремль

В Росії заявили про те, що їх військові й спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.Зокрема зазначається, що внаслідок так званої "атаки" ніхто не постраждав. Російський диктатор Володимир Путін, як стверджує його прессекретар Дмитро Пєсков, не постраждав й загалом не перебував в Кремлі на момент "удару".

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, Україна не володіє інформацією про нічні удари по Кремлю й зосереджує свої сили лише на звільненні власних територій, а не на атаку чужих.

Як пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, атака дронами може бути умисною провокацією з боку Росії напередодні контрнаступу ЗСУ, щоб знову вдатись до ядерних погроз.