МЗС України прокоментувало жорсткий провал Росії на виборах ЮНЕСКО

Росія зазнала нищівної поразки на виборах до низки дорадчих органів ЮНЕСКО і виявилася неприйнятою до жодної установи організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

За результатами виборів, що відбулися 10 листопада, РФ не потрапила до складу:

Міжурядової ради Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" (IFAP);

Міжурядової ради Міжнародної програми розвитку комунікації (IPDC);

Міжнародної Координаційної ради Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" (ICC MAB.)

"Результати голосування підтверджують, що держава-терорист, яка веде загарбницьку війну проти України, знищує культурну спадщину, школи, музеї, театри та бібліотеки, не може претендувати на моральне чи експертне лідерство у сфері науки, культури, комунікації та інформації", - йдеться в повідомленні.

У МЗС також зазначили, що Україна цінує послідовну позицію партнерів, які підтримують наші зусилля щодо захисту цінностей, на яких ґрунтується діяльність ЮНЕСКО.

"МЗС України за дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги продовжує працювати разом над забезпеченням максимальної міжнародної ізоляції Росії, її вигнання з керівних органів міжнародних організацій", - написали в міністерстві та привітали всіх друзів і партнерів, яких було обрано сьогодні до органів ЮНЕСКО.