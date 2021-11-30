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Украина стала членом комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия во время войны

Новина українською →
Киев, Вторник 30 ноября 2021 19:48
Украина стала членом комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия во время войны Фото: Украина стала членом комитета ЮНЕСКО по защите памятников во время войны (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украину избрали членом комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Решение приняли на 9-м заседании стран-членов второго протокола к Гаагской конвенции по охране исторических ценностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко.

"Только что получил важные новости из ЮНЕСКО - Украина была избрана членом комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта", - написал в своем Telegram министр.

По его словам, после этого решения организации Украина совместно с другими странами-участницами будет работать над безопасностью культурного наследие от последствий вооруженных конфликтов.

Ткачено добавил, что участие Украины в этом комитете ЮНЕСКО станет действенным механизмом для усиления защиты украинских памятников в Крыму и во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"В условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, их настойчивого желания распространять информационную пропаганду, а также из-за постоянных попыток присвоить себе украинское культурное наследие - членство Украины является важным этапом для нашего государства", - подчеркнул министр.

Напомним, в сентябре ЮНЕСКО выпустила доклад, в котором отмечается, что Россия присвоила украинские культурные ценности в Крыму, включая более 4 тысяч памятников национального и местного значения.

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