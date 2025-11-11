МЗС Украины прокомментировало жесткий провал России на выборах ЮНЕСКО

Россия потерпела сокрушительное поражение на выборах в ряд совещательных органов ЮНЕСКО и оказалась непринятой ни в одно учреждение организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По результатам выборов, прошедших 10 ноября, РФ не попала в состав:

Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (IFAP);

Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (IPDC);

Международного Координационного совета Программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (ICC MAB.)

"Результаты голосования подтверждают, что государство-террорист, ведущее захватническую войну против Украины, уничтожает культурное наследие, школы, музеи, театры и библиотеки и не может претендовать на моральное или экспертное лидерство в области науки, культуры, коммуникации и информации", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что Украина ценит последовательную позицию партнеров, поддерживающих наши усилия по защите ценностей, на которых основывается деятельность ЮНЕСКО.

"МИД Украины по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги продолжает работать вместе над обеспечением максимальной международной изоляции России, ее изгнанием из руководящих органов международных организаций", - написали в министерстве и поприветствовали всех друзей и партнеров, которые были избраны сегодня в органы ЮНЕСКО.