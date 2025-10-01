МЗС України підтримало план Трампа щодо завершення війни в Газі

Міністерство закордонних справ України вітає оприлюднення комплексного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Україна високо цінує лідерську роль Сполучених Штатів у зусиллях з відновлення миру та стабільності на Близькому Сході, підтримання міжнародного миру та безпеки", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, Україна розглядає цей план як важливий внесок у пошук справедливого та сталого врегулювання, що має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та враховувати законні права і прагнення людей в Ізраїлі та Палестині.
"Закликаємо всі сторони до якнайшвидшої практичної імплементації плану заради припинення війни, подолання гуманітарної кризи та збереження людських життів. Переконані, що втілення плану дозволить відновити безпеку для всього регіону, засновану на повазі до міжнародного права та Статуту ООН", - наголосили у МЗС.
Нагадаємо, 29 вересня Білий дім оприлюднив мирний план президента Дональда Трампа щодо Сектора Газа, який складається з 20 пунктів.
План передбачає, що Сектором Газа керуватиме аполітичний палестинський комітет під наглядом міжнародного органу - "Ради миру".
При цьому будуть створені Тимчасові міжнародні сили стабілізації (ISF), які відповідатимуть за безпеку в палестинському анклаві.
Також можлива амністія для деяких бойовиків ХАМАС, які погодяться на мирне співіснування і роззброєння.
Варто зазначити, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на такий план.
30 вересня Трамп заявив, що США дають бойовикам ХАМАС три-чотири дні для того, щоб вони відповіли на мирний план для Сектора Газа. Якщо відповіді не буде, на терористів чекає "сумний кінець".
