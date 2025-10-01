МИД Украины поддержал план Трампа по завершению войны в Газе

"Украина высоко ценит лидерскую роль Соединенных Штатов в усилиях по восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке, поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Украина рассматривает этот план как важный вклад в поиск справедливого и устойчивого урегулирования, которое должно основываться на принципах международного права и учитывать законные права и стремления людей в Израиле и Палестине.

"Призываем все стороны к скорейшей практической имплементации плана ради прекращения войны, преодоления гуманитарного кризиса и сохранения человеческих жизней. Убеждены, что воплощение плана позволит восстановить безопасность для всего региона, основанную на уважении к международному праву и Уставу ООН", - отметили в МИД.