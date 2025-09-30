ua en ru
Трамп поставив перед ХАМАС дедлайн для відповіді на його мирний план

Вашингтон, Вівторок 30 вересня 2025 16:20
Трамп поставив перед ХАМАС дедлайн для відповіді на його мирний план Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США дають бойовикам ХАМАС три-чотири дні для того, щоб вони відповіли на мирний план для Сектора Газа. Якщо відповіді не буде, на терористів чекає "сумний кінець".

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми говоримо про три-чотири дні (для відповіді ХАМАС - ред.). Подивимося, як буде. Усі арабські країни погодилися. Мусульманські країни погодилися. Ізраїль погодився", - підкреслив Трамп.

За словами американського лідера, він просто чекає відповіді бойовиків.

"І ХАМАС або прийме це, або ні. Якщо ні - це буде дуже сумний кінець", - додав він.

План США щодо Сектора Гази

Нагадаємо, вчора, 29 вересня, Білий дім оприлюднив мирний план президента Дональда Трампа щодо Сектора Гази, який складається з 20 пунктів.

Такий план передбачає, що Сектором Гази керуватиме аполітичний палестинський комітет під наглядом міжнародного органу - "Ради миру".

При цьому будуть створені Тимчасові міжнародні сили стабілізації (ISF), які відповідатимуть за безпеку в палестинському анклаві.

Також можлива амністія для деяких бойовиків ХАМАС, які погодяться на мирне співіснування і роззброєння.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на такий план.

ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Дональд Трамп Сектор Газа
Новини
