МЗС про участь Сербії на параді Путіна: маршируватимуть з воєнними злочинцями

Україна застерігає інші країни від відправки військових на парад у Москву 9 травня. Є ймовірність, що вони маршируватимуть з росіянами, які вчиняли воєнні злочини в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого на брифінгу.
Він наголосив, що дійство, яке Москва називатиме "парадом перемоги" і яке буде відбуватися 9 травня, не має жодного відношення до перемоги над нацизмом.
Речник додав, що російські військова, які крокуватимуть Красною площею 9 травня, цілком ймовірно є учасниками воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської агресії.
"Тобто будь-які іноземні військові, які планують брати участь в цьому параді, мають бути свідомими того, що вони цілком вірогідно будуть марширувати пліч-о-пліч з людьми, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Нічого спільного з вшануванням подвигу переможців над нацизмом, а це, до речі, не лише росіяни - це не має, на нашу думку", - наголосив Тихий.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін запросив на парад у Москву лідерів країн Європи. Президент Сербії Александр Вучич повідомив, що поїде до Москви з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Європейські чиновники попередили Вучича, що візит до Москви порушуватиме критерії членства в ЄС і може підірвати амбіції країни на вступ. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас також застерегла європейських лідерів від відвідин параду.
Втім, президент Сербії все ж не передумав їхати на парад Путіна. Він також повідомив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі у Москві.
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