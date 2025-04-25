МИД об участии Сербии на параде Путина: будут маршировать с военными преступниками

Украина предостерегает другие страны от отправки военных на парад в Москву 9 мая. Есть вероятность, что они будут маршировать с россиянами, которые совершали военные преступления в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого на брифинге.
Он отметил, что действо, которое Москва будет называть "парадом победы" и которое будет происходить 9 мая, не имеет никакого отношения к победе над нацизмом.
Спикер добавил, что российские военные, которые будут шагать по Красной площади 9 мая, вполне вероятно являются участниками военных преступлений против Украины и против украинцев в ходе российской агрессии.
"То есть любые иностранные военные, которые планируют участвовать в этом параде, должны быть сознательными того, что они вполне вероятно будут маршировать бок о бок с людьми, которые совершали военные преступления в Украине. Ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом, а это, кстати, не только россияне - это не имеет, по нашему мнению", - подчеркнул Тихий.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин пригласил на парад в Москву лидеров стран Европы. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что поедет в Москву с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Европейские чиновники предупредили Вучича, что визит в Москву будет нарушать критерии членства в ЕС и может подорвать амбиции страны на вступление. Главный дипломат ЕС Кая Каллас также предостерегла европейских лидеров от посещения парада.
Впрочем, президент Сербии все же не передумал ехать на парад Путина. Он также сообщил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве.
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