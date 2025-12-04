UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

МЗС Туреччини викликало дипломатів України та РФ через атаки на танкери в Чорному морі

Ілюстративне фото: по танкерах "тіньового флоту" РФ було завдано ударів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

До Міністерства закордонних справ Туреччини викликали українських і російських дипломатів. Це сталося через удари по танкерах "тіньового флоту" РФ у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на A Haber.

Як пише A Haber, представникам України і РФ знову було доведено, що Анкара не вітає такого роду зіткнення в Чорному морі

Голова комітету у закордонних справах Фуат Октай заявив, що перенесення війни, особливо на цивільні перевезення в Чорному морі, "викликає серйозну стурбованість".

"Поширення бойових дій на виняткову економічну зону нашої країни неприпустимо. Такі атаки вкрай небезпечні для морського руху, а також для безпеки життя і майна всіх прибережних країн. З цього приводу ведуться необхідні контакти з відповідними сторонами. Важливо, щоб Чорне море залишалося зоною миру для всіх прибережних країн", - додав він.

За словами Октая, Туреччина продовжує докладати зусиль і робити внесок, щоб обидві сторони, що воюють, зустрілися за столом переговорів і було досягнуто режиму припинення вогню та миру, який буде прийнятним для обох країн.

Атаки на танкери

Нагадаємо, 29 листопада джерела РБК-Україна повідомили, що українські морські дрони Sea Baby вдарили по двох танкерах "тіньового флоту" РФ в акваторії Чорного моря. Мова про танкери Kairo і Virat.

За даними співрозмовників, танкери були порожніми і прямували в порт Новоросійськ на завантаження.

Судна, які допомагали Росії фінансувати війну проти України, були виведені з ладу.

Уже 2 грудня стало відомо, що в Чорному морі біля берегів Туреччини було атаковано російський танкер Midvolga 2.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЧерное мореТуреччинаВійна в УкраїніАтака дронів