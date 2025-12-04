МИД Турции вызвал дипломатов Украины и РФ из-за атак на танкеры в Черном море

Как пишет A Haber, представителям Украины и РФ снова было доведено, что Анкара не приветствует такого рода столкновения в Черном море

Глава комитета по иностранным делам Фуат Октай заявил, что перенос войны, особенно на гражданские перевозки в Черном море, "вызывает серьезную обеспокоенность".

"Распространение боевых действий на исключительную экономическую зону нашей страны недопустимо. Такие атаки крайне опасны для морского движения, а также для безопасности жизни и имущества всех прибрежных стран. По этому поводу ведутся необходимые контакты с соответствующими сторонами. Важно, чтобы Черное море оставалось зоной мира для всех прибрежных стран", - добавил он.

По словам Октая, Турция продолжает прилагать усилия и вносить вклад, чтобы обе воюющие стороны встретились за столом переговоров и был достигнут режим прекращения огня и мир, который будет приемлем для обеих стран.