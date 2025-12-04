RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

МИД Турции вызвал дипломатов Украины и РФ из-за атак на танкеры в Черном море

Иллюстративное фото: по танкерам "теневого флота" РФ были нанесены удары (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Министерство иностранных дел Турции вызвали украинских и российских дипломатов. Это произошло из-за ударов по танкерам "теневого флота" РФ в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Haber.

Как пишет A Haber, представителям Украины и РФ снова было доведено, что Анкара не приветствует такого рода столкновения в Черном море

Глава комитета по иностранным делам Фуат Октай заявил, что перенос войны, особенно на гражданские перевозки в Черном море, "вызывает серьезную обеспокоенность".

"Распространение боевых действий на исключительную экономическую зону нашей страны недопустимо. Такие атаки крайне опасны для морского движения, а также для безопасности жизни и имущества всех прибрежных стран. По этому поводу ведутся необходимые контакты с соответствующими сторонами. Важно, чтобы Черное море оставалось зоной мира для всех прибрежных стран", - добавил он. 

По словам Октая, Турция продолжает прилагать усилия и вносить вклад, чтобы обе воюющие стороны встретились за столом переговоров и был достигнут режим прекращения огня и мир, который будет приемлем для обеих стран.

Атаки на танкеры

Напомним, 29 ноября источники РБК-Украина сообщили, что украинские морские дроны Sea Baby ударили по двум танкерам "теневого флота" РФ в акватории Черного моря. Речь о танкерах Kairo и Virat.

По данным собеседников, танкеры были пустыми и направлялись в порт Новороссийск на загрузку.

Суда, которые помогали России финансировать войну против Украины, были выведены из строя.

Уже 2 декабря стало известно, что в Черном море возле берегов Турции был атакован российский танкер Midvolga 2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧорне мореТурцияВойна в УкраинеАтака дронов