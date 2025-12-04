МИД Турции вызвал дипломатов Украины и РФ из-за атак на танкеры в Черном море
В Министерство иностранных дел Турции вызвали украинских и российских дипломатов. Это произошло из-за ударов по танкерам "теневого флота" РФ в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Haber.
Как пишет A Haber, представителям Украины и РФ снова было доведено, что Анкара не приветствует такого рода столкновения в Черном море
Глава комитета по иностранным делам Фуат Октай заявил, что перенос войны, особенно на гражданские перевозки в Черном море, "вызывает серьезную обеспокоенность".
"Распространение боевых действий на исключительную экономическую зону нашей страны недопустимо. Такие атаки крайне опасны для морского движения, а также для безопасности жизни и имущества всех прибрежных стран. По этому поводу ведутся необходимые контакты с соответствующими сторонами. Важно, чтобы Черное море оставалось зоной мира для всех прибрежных стран", - добавил он.
По словам Октая, Турция продолжает прилагать усилия и вносить вклад, чтобы обе воюющие стороны встретились за столом переговоров и был достигнут режим прекращения огня и мир, который будет приемлем для обеих стран.
Атаки на танкеры
Напомним, 29 ноября источники РБК-Украина сообщили, что украинские морские дроны Sea Baby ударили по двум танкерам "теневого флота" РФ в акватории Черного моря. Речь о танкерах Kairo и Virat.
По данным собеседников, танкеры были пустыми и направлялись в порт Новороссийск на загрузку.
Суда, которые помогали России финансировать войну против Украины, были выведены из строя.
Уже 2 декабря стало известно, что в Черном море возле берегов Турции был атакован российский танкер Midvolga 2.