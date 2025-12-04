ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

МИД Турции вызвал дипломатов Украины и РФ из-за атак на танкеры в Черном море

Анкара, Четверг 04 декабря 2025 20:01
UA EN RU
МИД Турции вызвал дипломатов Украины и РФ из-за атак на танкеры в Черном море Иллюстративное фото: по танкерам "теневого флота" РФ были нанесены удары (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Министерство иностранных дел Турции вызвали украинских и российских дипломатов. Это произошло из-за ударов по танкерам "теневого флота" РФ в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Haber.

Как пишет A Haber, представителям Украины и РФ снова было доведено, что Анкара не приветствует такого рода столкновения в Черном море

Глава комитета по иностранным делам Фуат Октай заявил, что перенос войны, особенно на гражданские перевозки в Черном море, "вызывает серьезную обеспокоенность".

"Распространение боевых действий на исключительную экономическую зону нашей страны недопустимо. Такие атаки крайне опасны для морского движения, а также для безопасности жизни и имущества всех прибрежных стран. По этому поводу ведутся необходимые контакты с соответствующими сторонами. Важно, чтобы Черное море оставалось зоной мира для всех прибрежных стран", - добавил он.

По словам Октая, Турция продолжает прилагать усилия и вносить вклад, чтобы обе воюющие стороны встретились за столом переговоров и был достигнут режим прекращения огня и мир, который будет приемлем для обеих стран.

Атаки на танкеры

Напомним, 29 ноября источники РБК-Украина сообщили, что украинские морские дроны Sea Baby ударили по двум танкерам "теневого флота" РФ в акватории Черного моря. Речь о танкерах Kairo и Virat.

По данным собеседников, танкеры были пустыми и направлялись в порт Новороссийск на загрузку.

Суда, которые помогали России финансировать войну против Украины, были выведены из строя.

Уже 2 декабря стало известно, что в Черном море возле берегов Турции был атакован российский танкер Midvolga 2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Чорне море Турция Война в Украине Атака дронов
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев